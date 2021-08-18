Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Romanya'yı yendi

32'nci kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda B Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Filenin Sultanları, Romanya'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1'lik skorla geçti.

Milliler çok sayıda servis hatası yaptığı ilk setin sonlarında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Romanya, ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-10 ile galip gelerek durumu 1-1'e getirdi.

İKİNCİ MAÇ 20 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ

Milli takım, üçüncü seti de etkili hücum performansıyla 25-20 kazanarak 2-1 üstünlük yakaladı.

İlk setten sonra Romanya'ya üstünlüğünü kabul ettiren Türkiye, dördüncü seti 25-17 ile hanesine yazdırarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", gruptaki ikinci maçında 20 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak.