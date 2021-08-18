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    Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Romanya'yı yendi

    Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Romanya'yı yendi

    Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 22:31
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 23:03
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    32'nci kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda B Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Filenin Sultanları,  Romanya'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1'lik skorla geçti.

    Milliler çok sayıda servis hatası yaptığı ilk setin sonlarında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Romanya, ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

    İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-10 ile galip gelerek durumu 1-1'e getirdi.

    Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda Romanya yı yendi #1

    İKİNCİ MAÇ 20 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ

    Milli takım, üçüncü seti de etkili hücum performansıyla 25-20 kazanarak 2-1 üstünlük yakaladı.

    İlk setten sonra Romanya'ya üstünlüğünü kabul ettiren Türkiye, dördüncü seti 25-17 ile hanesine yazdırarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

    Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", gruptaki ikinci maçında 20 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak.

    Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda Romanya yı yendi #2

    Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda Romanya yı yendi #3

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