Türkiye-Karadağ - CANLI SKOR

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Türkiye 2-1 Karadağ

40' Gol... Türkiye 2-1 Karadağ (Marusic)

31' GOOOOOL Türkiye 2-0 Karadağ (Yusuf Yazıcı)

29' Ceza sahasında topa buluşan Burak Yılmaz'ın şutu defanstan döndü.

10' GOOOOOL... Türkiye 1-0 Karadağ (Cengiz Ünder)

1' Maç başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk ediyor.

Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalıyor. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard oldu.

İLK 11'LER

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Karadağ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic