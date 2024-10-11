A Milli Takımımız, Karadağ'ı tek golle geçti

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ'ı 1-0 mağlup etti.

Detaylar geliyor...

MAÇTAN DAKİKALAR...

Maç sonucu: Türkiye 1-0 Karadağ

89'Brnovic, Orkun'a yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

88'Sağ kanattan korner kullanacağız.

87' İrfan Can, sağdaki boşluğu gördü ve Zeki'ye bıraktı. Zeki'nin şutunu savunma karşıladı. Korner!

85'Merih'in kafası dışarı gitti.

85'Sol kanattan korner kazandık.

84'İrfan Can, Hakan'a harika bir ara pası verdi. Dar açıdan kaleyi yoklayan Hakan'ın şutunu kaleci çıkardı.

83'Sarı kartlı Arda çıkıyor. Kaan Ayhan oyunda!

82'Oyuncu değişikliği yapacağız.

81'Karadağ sağ kanattan korner kazandı.

80'Ön alan baskısıyla topu kazandık fakat hakem Hakan'ın yaptığı harekete faul dedi.

79'Karadağ sağ kanattan geldi. Açılan ortayı Merih karşıladı.

77'Samsun'da taraftar şov!

76'Karadağ'da Mugosa ve Brnovic oyuna girdi.

76'Ön alan baskısıyla topu kazandık fakat hakem faul tespit etti.

74'Savunma arkasına atılan pasta Bertuğ topla buluşamadı.

72'Ceza sahasının dışından Jovetic'in çektiği şut savunmamızdan sekerek Uğurcan'da kaldı.

71'Sağ kanattan geldik. Zeki'nin ortasında Kenan topla buluşamadı.

74'Savunma arkasına atılan pasta Bertuğ topla buluşamadı.

72'Ceza sahasının dışından Jovetic'in çektiği şut savunmamızdan sekerek Uğurcan'da kaldı.

71'Sağ kanattan geldik. Zeki'nin ortasında Kenan topla buluşamadı.

69' Goooooooooool... Türkiye 1-0 Karadağ (İrfan Can)

66'Sağ kanattan çok tehlikeli geldiler. Marusic sağda bomboş kaldı. Çektiği şut kaleyi bulmadı.

60'Karadağ'da oyuncu değişikliği hazırlıkları sürüyor.

59'Karadağ tehlikeli geldi. Açılan ortada Nikola Krstovic topu kafayla kaleye gönderdi. Az farkla dışarıda!

58'Kullanılan kornerde hakem Merih'in elle oynadığını tespit etti.

52'Kerem topu sürerek ceza sahasına girdi. 2 Karadağlı'nın arasında kalarak topu kaybetti.

50'Karadağ'da savunma arkasına tehlikeli bir pas atıldı. Merih harika kesti!

50'Yunus sağ kanattan harika geldi. Çalımlarla ceza sahasına girdi. İçeri gönderdiği topu kaleci kontrol etti.

49'Karadağ sağ kanattan korner kullanacak.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Türkiye 0-0 Karadağ

45'Merih Demirel yerde kaldı.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

45'Hakan'ın sağ kanattan yaptığı ortada hiçbir oyuncumuz topla buluşamadı.

44'Taraftarımız desteğini arttırdı.

42'Savunma arkasına açılan pasta Jovetic için ofsayt bayrağı havada!

36' Karadağ atağı sonrası kontraya çıktık. Yunus, Orkun'a gönderdi. Orkun'un ceza sahasınn dışından çektiği şut zayıf kaldı.

35'Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan yaptığı orta Ferdi'yi aştı.

33'Montella oyunun durmasını fırsat bilip oyuncularımızı kenara çağırdı.

32'Barış Alper, faul yapıyor. Sağlık ekipleri Karadağlı oyuncu için sahada!

31'Merih atağa katıldı. Ceza sahasına yerden gönderdiği topa hiçbir oyuncumuz dokunamadı.

30'Arda Güler'in yaptığı tek pasla ceza sahasına girdik. Fakat karar ofsayt!

29' Sağ kanattan hızlı geldiler. İçeriye çevirilen topta ceza sahasından şut imkanı buldular. Top az farkla dışarıya gitti.

18' Ferdi ile soldan geliyoruz.

17'Ceza sahasında Karadağlı futbolcu yerde kaldı. Karar faul!

17'Sol kanattan korner kullanacağız.

14' Karadağ sol kanattan geldi. Mert Müldür araya girdi.

13' Oyunun temposu şu dakikalarda biraz düştü.

12' Hakan'ın kullandığı kornerde kafayla kaleyi yoklayan Merih ağları bulamadı.

11'Seri ataklarla rakibi zorluyoruz. Sağ kanattan korner kullanacağız.

10'Ön alan baskısı yapıyoruz.

7'Açılan ortada ön direğe koşan ve kafayla kaleyi deneyen Barış kaleciye takıldı.

6'Maça etkili başladık.

5'Arda sürerek getirdi. Ayağının içiyle ceza sahası dışından şutu çekti. Top dışarı gitti.

4'Yunus Akgün'ün kanattan ceza sahasına gönderdiği ortayı karşıladılar.

3'Taraftarlarımızın yoğun desteği var!

2'Arda Güler'in ceza sahasına yaptığı ortayı kaleci çıkarak kontrol etti.

1' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.

1' Maç başladı.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başladı. Karşılaşma TV 8'den canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi düdük çalıyor. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu.

Üçüncü maçlar öncesinde Türkiye, 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor.

Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Galler karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğucan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

Karadağ: Nikić, Vukčević, Vujačić, Kuč, Šipčić, Jovović, Bakić, Marušić, Jovetić, Camaj, Krstović