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    Türkiye - Letonya maçına seyirci alınmayacak

    TFF, yaptığı açıklamayla Türkiye-Letonya maçına taraftarların alınmayacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 18:20
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    Türkiye - Letonya maçına seyirci alınmayacak

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti.

    İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

    "Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.

    Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

    TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır.

    Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

    Türkiye - Letonya maçına seyirci alınmayacak #1

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