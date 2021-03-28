Türkiye-Letonya maçının hakemi

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak olan Türkiye-Letonya maçını Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağı müsabakayı Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek.

Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aristotelis Diamantopoulos olacak.

MAÇ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 30 Mart Salı akşamı saat 21.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile mücadele edecek.