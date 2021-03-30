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    Türkiye-Letonya maçının ilk 11'leri

    A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında sahasında Letonya'yı ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 20:19
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 21:38
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    Türkiye-Letonya maçının ilk 11'leri

    2022 FIFA Dünya Kupası grup elemelerine harika bir başlangıç yapan ve Hollanda ile Norveç'i mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan ay-yıldızlı ekibimiz, üçüncü maçına çıkıyor.

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Türkiye - Letonya mücadelesini TRT Spor'dan canlı yayınlayacak.

    EKSİKLERİMİZ

    Milli takımımızda İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz aday kadrodan çeşitli nedenlerle çıkarıldı.

    Letonya maçının kadrosuna Göztepeli Alpaslan Öztürk, Fraport-TAV Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enis Destan dahil edildi.

    Letonya'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

    İLK 11'LER

    Türkiye: Uğurcan, Çağlar, Mert, Ozan, Caner, Yusuf Yazıcı, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

    Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks, Ikaunieks, Ciganisk, Uldrikis

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