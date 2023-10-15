Türkiye - Letonya maçının ilk 11'leri EURO 2024 elemeleri yedinci maçında A Milli Takımımız evinde Letonya'yı ağırlıyor.

ensonhaber.com

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Denis Rexha ve Ridiger Çokaj, dördüncü hakemliğini ise Florian Lata üstlenecek.

Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen Türkiye, Letonya'yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Hırvatistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise yedinci maç gününü bay geçecek.

İlk 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk, İsmail, Salih, Hakan, Yunus, Kerem, Barış Alper

Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Saveljevs, Tobers, Tonisevs, Jaunzems, Ikaunieks, Uldrikis