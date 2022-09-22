Türkiye - Lüksemburg - CANLI SKOR

A Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Lüksemburg'u ağırlıyor.

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50' Sağdan kazanılan köşe vuruşunda Orkun içeriye ortaladı. Top herkesi aştı. Arka direkte Kerem, İrfan'a bıraktı. Onun ceza sahası dışından vuruşunu kaleci kurtardı.

48' İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından vuruşu üsten auta gitti.

46' Lüksemburg'ta Maxime Chanot, çıktı. Gerson girdi.

46' Tolga Ciğerci ve İrfan Can girdi. Halil ve Çağlar çıktı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Türkiye 2-2 Lüksemburg

43' FERDİ ÇOK SERT! Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Top yandan az farkla araya girdi.

42' Dikkatli olmamız lazım. Lüksemburg'un hızlı hücumunda sağ çaprazda topla buluşan Gerson Rodrigues vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

40' Cengiz Ünder sğdan ceza sahasına çok iyi kesti. Savunmada Maxime Chanot'un ters vuruşu ağlarla buluştu. Durum 2-2.

39’ Goooool… Türkiye 2-2 Lüksemburg (Chanot) (KK)

38' Kaan Ayhan'ın orta alanda kaptırdığı topta Yvandro Borges Sanches, sağ çaprazdaki Sinani'yi gördü. Onun sol ayağıyla düzgün vuruş ağlarımıza gitti.

37’ Gol… Türkiye 1-2 Lüksemburg (Sinani)

34' Lüksemburg'ta Sinani, ceza sahası dışından şansını denedi. Top üstten farklı şekilde auta gitti.

30' Soldan Michael Pinto'nun ortasına ön direkte Sebastien Thill kafayı vurdu, top dışarı gitti.

26' Orkun'un rakip yarı alanda kazandığı topu Kerem'e bıraktı. Kerem 2 kişinin arasından sıyrılıp tekrar Orkun'a bıraktı. Onun çaprazdan vuruşu yandan auta gitti.

25' Kerem Aktürkoğlu, son çizgiye inip yerden çevirdi. Enes'in vuruşu yandan auta gitti

23' Halil'in ceza sahası içinde sağ ayağıyla yaptığı vuruş üstten auta gitti.

22' Lüksemburg'ta Sebastien Thill, Yvandro Borges Sanches'i savunma arkasına sarkıtmak istedi ama savunmamız başarılı.

18' ENES KAÇIRDDIII! Halil'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Enes Ünal, kaleci Anthony Moris'i geçemedi.

16’ Goooool… Türkiye 1-1 Lüksemburg (Cengiz) (P)

15' Kerem, sol çaprazdan ceza sahasına girerken Maxime Chanot'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

15' PENALTI! Milli takımımız penaltı kazandı.

9' Savunma arkamıza sarkan Martins'ten önce Eren topu uzaklşatırmak isterken topu rakibin önüne bıraktı. Marvin Martins topu boş kaleye bırakarak takımını öne geçirdi.

8’ Gol… Türkiye 0-1 Lüksemburg (Martins)

2' AH AH KAÇTI! Maça çok etkili başladık. Halil'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Enes döndü vurdu ama top kaleci Anthony Moris'te kaldı.

1' Maç başladı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg'u konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler düdük çalıyor. Stieler'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthias Jöllenbeck oluyor. Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk ediyor.

İlk 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Kaan, Eren, Orkun, Ferdi, Kerem, Cengiz, Halil, Enes

Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Borges, S.Thill, Barreiro, V.Thill, Sinani, Rodrigues