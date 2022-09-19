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    Türkiye - Lüksemburg maçına Alman hakem

    A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg'u ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu.
    • 19.09.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:49
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    Türkiye - Lüksemburg maçına Alman hakem

    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak karşılaşmada Lüksemburg ile mücadele edecek.

    Maçın hakemi Tobias Stieler

    Bu müsabakada Alman Hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler’in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.

    Türkiye - Lüksemburg maçına Alman hakem #1


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