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    Türkiye - Lüksemburg maçının ilk 11'leri

    Türkiye - Lüksemburg maçının ilk 11'leri

    A Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Lüksemburg'u ağırlıyor.
    • 22.09.2022 - 20:29
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 21:21
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    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg'u konuk edecek.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthias Jöllenbeck olacak. Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.

    İlk 11'ler

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Kaan, Eren, Orkun, Ferdi, Kerem, Cengiz, Halil, Enes

    Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Borges, S.Thill, Barreiro, V.Thill, Sinani, Rodrigues


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