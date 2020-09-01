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Türkiye-Macaristan maçı saat kaçta? Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda?

Türkiye-Macaristan maçı saat kaçta? Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda?

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında sahasında Macaristan'ı konuk edecek. Karşılaşma ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde.