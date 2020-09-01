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- Türkiye-Macaristan maçı saat kaçta? Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda?
Türkiye-Macaristan maçı saat kaçta? Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 01.09.2020 - 12:50
UEFA'nın hazırlık maçlarının yerine başlattığı Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. Grup'ta yer alan A Milli Takımımız, 3 Eylül Perşembe günü sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, sahadan puan elde ederek ayrılması durumunda grubunda avantaj sağlayacak.
SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)