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    Türkiye-Macaristan maçının hakemi

    UEFA Uluslar Ligi'nde, 3 Eylül Perşembe günü Sivas'ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 16:02
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    Türkiye-Macaristan maçının hakemi

    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Macaristan ile karşılaşacak.

    DİAS YÖNETECEK

    Bu zorlu mücadelede, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çalacak.

    Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

    Türkiye-Macaristan maçının hakemi #1

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