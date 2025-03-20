Türkiye - Macaristan - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: TÜRKİYE 1-0 MACARİSTAN
9' Sağ kanada atılan topta merkezden koşuyu yapan Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından vurduğu plase ağlara gitti!
9’ Goool … Türkiye 1-0 Macaristan (Orkun)
9' Andras Schafer'in sol kanattan yaptığı ortada top kaleci Uğurcan'da kaldı.
8' Önde baskıyla kazandığımız topta Hakan'ın sol çaprazdan koşuyu atan Kenan'ı gördü. Kenan, şutu çekmeden önce savunma araya girdi. Millilerimiz penaltı bekliyor!
6' Andras Schafer'in Barış Alper'e yaptığı müdahale faul. Milli Takımımız serbest vuruş kullanacak.
5' Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı yerden ortaya Kerem Aktürkoğlu dokundu fakat top savunmadan döndü.
4' Oğuz'un Kerkez'e yaptığı müdahale faul. Macaristan serbest vuruş kullanacak.
3' Abdülkerim'in pasında sol kanattan içeriye giren Barış Alper'in ortası savunmadan dışarıya çıktı. Milli Takımımız köşe vuruşu kullanacak.
2' Barış Alper'in pasında Oğuz Aydın için top hızlı. Macaristan kale vuruşu kullanacak.
1' Maç başladı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk ediyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Mücadele TV 8'den canlı yayınlanıyor.
Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak düdük çalıyor.
Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic.
Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Szoboszlai, Kerkez, Schafer, Bolla, Marton Dardai, Nikitscher, Nagy, Varga
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