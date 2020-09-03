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    Türkiye-Macaristan maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye-Macaristan maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Takımımız 291 gün sonra sahalara dönüyor. Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup karşılaşmasında rakibimiz Macaristan olacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 11:01
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 11:01
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    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya geliyor.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    HAKEM PORTEKİZLİ ARTUR DIAS

    Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

    Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek.

    A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

    Türkiye-Macaristan maçının muhtemel 11 leri #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu

    Macaristan: Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Vial, Patkai, A.Great, Simon, Szoboszlai, Sallai, Szalai

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