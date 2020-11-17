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- Türkiye maçı öncesi Macaristan'da 4 koronavirüs vakası
Türkiye maçı öncesi Macaristan'da 4 koronavirüs vakası
- Haber Merkezi
- 17.11.2020 - 12:30
- Güncelleme : 17.11.2020 - 13:08
A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi Macaristan'da, Dominik Szoboszlai şoku yaşanıyor.
Macaristan Futbol Federasyonu; Peter Gulacsi, Wili Orban ve Roland Sallai'nin ardından Dominik Szoboszlai'nin de kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada; Avusturya'da uygulanan karantina kuralları gereği Dominik Szoboszlai, maç kadrosunda çıkarıldı ve takımı RB Salzburg'a geri döndü.
KULÜPLER, PANDEMİDE GERİ ÇAĞIRABİLİYOR
FIFA'nın yeni kuralları çerçevesinde pandemi sürecinde kulüplerin, bu gibi durumlarda oyuncuları milli takımlara göndermeme hakkı bulunuyor.
ÇARŞAMBA 22.45'TE
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.