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Türkiye-Norveç - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 08.10.2021 - 21:42
- Güncelleme : 08.10.2021 - 23:39
Maç sonucu: Türkiye 1-1 Norveç
53' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından çektiği şut kalecide kaldı.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Türkiye 1-1 Norveç
41' Gol… Türkiye 1-1 Norveç (Thorstvedt)
33' Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonu hakem Brych, faul olarak değerlendirmedi ve oyun devam etti.
23' Norveç'te Hauge'nin şutunda top direkten döndü.
6' Goooool... Türkiye 1-0 Norveç (Kerem Aktürkoğlu)
1' Maç başladı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Norveç'i konuk ediyor.
Ay-yıldızlı ekibimizin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olan mücadele Ülker Stadı'nda oynanıyor. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetiyor. Türkiye - Norveç maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan; Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner Erkin; Berat; Cengiz, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu; Burak Yılmaz
Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt