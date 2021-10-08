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    Türkiye-Norveç - CANLI SKOR

    2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Milli takımımız, sahasında Norveç'i ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 21:42
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 23:39
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    Türkiye-Norveç - CANLI SKOR

    Maç sonucu: Türkiye 1-1 Norveç

    53' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından çektiği şut kalecide kaldı.

    46' İkinci yarı başladı.

    İlk yarı sonucu: Türkiye 1-1 Norveç

    41' Gol… Türkiye 1-1 Norveç (Thorstvedt)

    33' Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonu hakem Brych, faul olarak değerlendirmedi ve oyun devam etti.

    23' Norveç'te Hauge'nin şutunda top direkten döndü.

    6' Goooool... Türkiye 1-0 Norveç (Kerem Aktürkoğlu)

    1' Maç başladı.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Norveç'i konuk ediyor.

    Ay-yıldızlı ekibimizin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olan mücadele Ülker Stadı'nda oynanıyor. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetiyor. Türkiye - Norveç maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Türkiye: Uğurcan; Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner Erkin; Berat; Cengiz, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu; Burak Yılmaz

    Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt

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