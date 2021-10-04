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    Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasının ardından gözler milli maçlara çevrildi. Milli takımın maçını izlemek isteyenler ise "Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunu araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 17:51
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    Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona ererken, yerine ise Stefan Kuntz getirildi.

    En son maçı Hollanda ile oynayan ve 6-1 yenilen Bizim Çocuklar, Norveç ile karşı karşıya gelecek.

    Kuntz yönetiminde ilk maçına çıkacak olan milli takım, 3 puanı kazanmak için sahada olacak.

    Millilerin maçını izleyerek desteklemek isteyenler, "Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Türkiye - Norveç maçı İstanbul'da, Olimpiyat Stadyumu'nda 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

    Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye - Norveç maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler Milli takımımızın bu zorlu müsabakasını şifresiz olarak izleyebilecek.

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