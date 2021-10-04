Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasının ardından gözler milli maçlara çevrildi. Milli takımın maçını izlemek isteyenler ise "Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunu araştırıyor.

A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona ererken, yerine ise Stefan Kuntz getirildi.

En son maçı Hollanda ile oynayan ve 6-1 yenilen Bizim Çocuklar, Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Kuntz yönetiminde ilk maçına çıkacak olan milli takım, 3 puanı kazanmak için sahada olacak.

Millilerin maçını izleyerek desteklemek isteyenler, "Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Norveç maçı İstanbul'da, Olimpiyat Stadyumu'nda 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Norveç maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler Milli takımımızın bu zorlu müsabakasını şifresiz olarak izleyebilecek.