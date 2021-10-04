- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 04.10.2021 - 17:51
A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona ererken, yerine ise Stefan Kuntz getirildi.
En son maçı Hollanda ile oynayan ve 6-1 yenilen Bizim Çocuklar, Norveç ile karşı karşıya gelecek.
Kuntz yönetiminde ilk maçına çıkacak olan milli takım, 3 puanı kazanmak için sahada olacak.
Millilerin maçını izleyerek desteklemek isteyenler, "Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Norveç maçı İstanbul'da, Olimpiyat Stadyumu'nda 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Norveç maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler Milli takımımızın bu zorlu müsabakasını şifresiz olarak izleyebilecek.