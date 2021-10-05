Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynayacağı maçın biletleri tükendi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7. maçına, 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki ilk çalışmasını yaptı.

NORVEÇ MAÇI BİLETLERİ TÜKENDİ

A Milliler Norveç maçına hazırlıklarını sürdürürken, maçın biletleri şimdiden tükendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır boş kalan statlar, A Milli Takım'ın mücadelesi ile yeniden, salgın önlemleri kapsamında yeniden dolacak.

"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A Milli Takımı'mıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz." denildi.

KARŞILAŞMA ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU'NDA

8 Ekim saat 21:45'te Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.