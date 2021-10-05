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    Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi

    Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi

    A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynayacağı maçın biletleri tükendi.
    • AA
    • 05.10.2021 - 00:56
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    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7. maçına, 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki ilk çalışmasını yaptı.

    NORVEÇ MAÇI BİLETLERİ TÜKENDİ

    A Milliler Norveç maçına hazırlıklarını sürdürürken, maçın biletleri şimdiden tükendi.

    Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır boş kalan statlar, A Milli Takım'ın mücadelesi ile yeniden, salgın önlemleri kapsamında yeniden dolacak.Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi #1

    "TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A Milli Takımı'mıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz." denildi.

    Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi #2

    KARŞILAŞMA ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU'NDA

    8 Ekim saat 21:45'te Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

    Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi #3

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