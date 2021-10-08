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    Türkiye-Norveç maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye-Norveç maçının muhtemel 11'leri

    2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Milli takımımız, sahasında Norveç'i ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 09:53
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    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Norveç'i konuk edecek.

    Ay-yıldızlı ekibimizin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olacak mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Türkiye - Norveç maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

    G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

    Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.

    Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Ozan,Taylan, Cengiz, Yusuf, Hakan, Burak

    Norveç: Nyland, Pedersen, Hanche-Olsen, Strandberg, Meling, Ödegaard, Berg, Thorstvedt, Hauge, Berisha, Elyounoussi

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