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- Türkiye-Norveç maçının muhtemel 11'leri
Türkiye-Norveç maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 08.10.2021 - 08:54
- Güncelleme : 08.10.2021 - 09:53
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Norveç'i konuk edecek.
Ay-yıldızlı ekibimizin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olacak mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Türkiye - Norveç maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.
G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.
Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Ozan,Taylan, Cengiz, Yusuf, Hakan, Burak
Norveç: Nyland, Pedersen, Hanche-Olsen, Strandberg, Meling, Ödegaard, Berg, Thorstvedt, Hauge, Berisha, Elyounoussi