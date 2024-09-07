Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 28 madalyayla tamamladı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, 28 madalya alarak rekorla bitirdi.

AA

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, yarın kapanış töreniyle sona erecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, tarihi başarı elde etti.

TÜRKİYE REKORLA TAMAMLADI: 28 MADALYA

Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.

Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle:

Golbol: Golbol Kadın Milli Takımı - Altın



Para okçuluk: Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay) - Altın



Para yüzme: Umut Ünlü (50 metre serbest S3) - Altın



Para yüzme: Umut Ünlü (200 metre serbest S3) - Altın



Para tekvando: Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo) - Altın



Para judo: İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2) -Altın



Para okçuluk: Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım) - Gümüş



Para atletizm: Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20) - Gümüş



Para atletizm: Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57) - Gümüş



Para halter: Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo) - Gümüş



Para halter: Besra Duman (Kadınlar 55 kilo) - Gümüş



Para masa tenisi: Kübra Korkut (Kadınlar S7) - Gümüş



Para tekvando: Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo) - Gümüş



Para tekvando: Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo) - Gümüş



Para tekvando: Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo) - Gümüş



Para atıcılık: Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1) - Gümüş



Para atletizm: Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20) - Bronz



Para judo: Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1) - Bronz



Para judo: Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2) - Bronz



Para judo: Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1) - Bronz



Para halter: Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo) - Bronz



Para halter: Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo) - Bronz



Para yüzme: Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5) - Bronz



Para masa tenisi: Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5) - Bronz



Para masa tenisi: Abdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler) - Bronz



Para masa tenisi: Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11) - Bronz



Para tekvando: Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo) - Bronz



Tekerlekli sandalye eskrim: Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi) - Bronz

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)