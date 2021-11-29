Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, hangi gün? 2022 Dünya Kupası play-off Türkiye-Portekiz maçı tarihi

Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, hangi gün? 2022 Dünya Kupası play-off Türkiye-Portekiz maçı tarihi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Avrupa'nın güçlü ekibi Portekiz ile karşı karşıya gelecek Peki, Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finaldeki rakibi belli oldu.

Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım 2021 tarihinde TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura sonucunda A Milli Futbol Takımımız'ın rakibi Portekiz oldu.

A Milli Futbol Takımımız, yarı final maçında deplasmanda Avrupa'nın güçlü ekibi Portekiz'e konuk olacak. Son iki maçını kazanarak adını Dünya Kupası'na yazdırmak isteyen millilerimiz, galibiyet istiyor.

FIFA Dünya Kupası elemeleri yarı final maçı için geri sayıma geçen futbolseverler, Portekiz-Türkiye maçının tarih, saat ve kanal bilgisi hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki Türkiye - Portekiz play off yarı final maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? 2022 Dünya Kupası play-off Türkiye-Portekiz maçı tarihi...

MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

Play-offlarda yarı final maçları, 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak.

Avrupa Elemeleri'nden gelen en iyi 6 ikinci kurada seri başı oldu ve bu takımlar yarı final karşılaşmalarını kendi sahalarında oynayacak. Final maçlarının ev sahipleri ise yarı final eşleşmelerinin belirlenmesinin hemen ardından başka bir kura ile tespit edilecek.

KURA SONUÇLARI

Gerçekleşen kura çekiminin ardından A Milli Takım'ın yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu.

Milliler, ilk rakibini geçmesi halinde Dünya Kupası bileti için finalde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

A YOLU: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya

B YOLU: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya

C YOLU: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye