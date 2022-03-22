Portekiz - Türkiye maçı öncesi muhtemel 11'ler

Milli Takımımız, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz’e konuk olacak. İki takımın muhtemel 11'leri belli olmaya başladı.

A Milli Takımımız Portekiz’e konuk oluyor.

Tek maç usulü oynanacak karşılaşmayı ay yıldızlıların kazanması halinde, milliler İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle oynayacak.

PORTEKİZ'İN GOLCÜSÜ RONALDO

Gruptaki karşılaşmalarda sadece son maçında evinde Sırbistan’a 2-1 yenilen Portekiz, gruptaki diğer müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Oynadığı karşılaşmalarda 17 gol atan Portekiz sadece 6 gol yedi. Atılan 17 golün 6’sı, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’dan geldi.

A MİLLİ TAKIMIMIZ DA FORMDA

Millilerimiz ise gruplardaki 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.

Toplam 27 gol atılan grupta 16 gole engel olunamadı.

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off Portekiz-Türkiye karşılaşması 24 Mart Perşembe günü saat 22.45’te (TSİ) başlayacak.,

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Portekiz’de Covid-19 sebebiyle Pepe ve yaşadığı sakatlık sebebiyle Ruben Diaz kadrodan çıkarılırken, Ruben Neves de sakatlığı sebebiyle karşılaşma kadrosunda dahil edilmedi.

Milli takımımızda ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Patricio, Cancelo, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar, Merih, Rıdvan, Dorukhan, Berkan, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak