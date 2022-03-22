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    Portekiz - Türkiye maçı öncesi muhtemel 11'ler

    Portekiz - Türkiye maçı öncesi muhtemel 11'ler

    Milli Takımımız, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz’e konuk olacak. İki takımın muhtemel 11'leri belli olmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 11:57
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    A Milli Takımımız Portekiz’e konuk oluyor.

    Tek maç usulü oynanacak karşılaşmayı ay yıldızlıların kazanması halinde, milliler İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle oynayacak.

    PORTEKİZ'İN GOLCÜSÜ RONALDO

    Gruptaki karşılaşmalarda sadece son maçında evinde Sırbistan’a 2-1 yenilen Portekiz, gruptaki diğer müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

    Oynadığı karşılaşmalarda 17 gol atan Portekiz sadece 6 gol yedi. Atılan 17 golün 6’sı, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’dan geldi.

    Portekiz - Türkiye maçı öncesi muhtemel 11 ler #1

    A MİLLİ TAKIMIMIZ DA FORMDA

    Millilerimiz ise gruplardaki 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.

    Toplam 27 gol atılan grupta 16 gole engel olunamadı.

    FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off Portekiz-Türkiye karşılaşması 24 Mart Perşembe günü saat 22.45’te (TSİ) başlayacak.,

    Portekiz - Türkiye maçı öncesi muhtemel 11 ler #2

    İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

    Portekiz’de Covid-19 sebebiyle Pepe ve yaşadığı sakatlık sebebiyle Ruben Diaz kadrodan çıkarılırken, Ruben Neves de sakatlığı sebebiyle karşılaşma kadrosunda dahil edilmedi.

    Milli takımımızda ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Portekiz: Patricio, Cancelo, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo

    Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar, Merih, Rıdvan, Dorukhan, Berkan, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

    Portekiz - Türkiye maçı öncesi muhtemel 11 ler #3

    Portekiz - Türkiye maçı öncesi muhtemel 11 ler #4


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