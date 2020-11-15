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    Türkiye-Rusya maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye-Rusya maçının muhtemel 11'leri

    A UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Takımımız Rusya'yı konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 09:05
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 10:33
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    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya ile karşı karşıya geliyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

    Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak.

    Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak. Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Türkiye: Mert, Sangare, Merih, Ozan Kabak, Caner, Ozan Tufan, Hakan, İrfan Can, Cengiz, Deniz, Cenk

    Rusya: Guilherme, Karavaev, Diveev, Dzhikiya, Zhirkov, Miranchuk, Kuzyaev, Fomin, Ionov, Cheryshev, Chalov

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