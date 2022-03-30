Petrol
110.8
2.87%
Euro
16.36
1.07%
Dolar
14.66
0.58%
Altın
911.31
1.33%
Borsa
2230
1.07%
Bitcoin
692.569
-0.97%
BTXN Coin
37.00
-5.41%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Türkiye, serbest güreşte takım halinde Avrupa ikincisi oldu

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakalarında Türkiye 141 puanla Azerbaycan'ın ardından ikinci olurken, toplamda 6 madalya kazandı.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 23:09
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 23:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye, serbest güreşte takım halinde Avrupa ikincisi oldu

    Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil müsabakaları sona erdi. Serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, 141 puanla takım halinde Avrupa ikincisi oldu.

    Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk altın, Süleyman Atlı gümüş, Münir Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz ve Osman Göçen bronz madalya aldı.

    Türkiye, serbest güreşte takım halinde Avrupa ikincisi oldu #1

    TAHA'DAN 9. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

    125 kilo finalinde Gürcistanlı Geno Petriashvili’yi 5-2 mağlup eden Taha Akgül, kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

    Türkiye, serbest güreşte takım halinde Avrupa ikincisi oldu #2

    AZERBAYCAN TAKIMI BİRİNCİ

    Serbest stilde Azerbaycan 159 puanla birinci sırada yer alırken, Türkiye 141 puanla ikinci, Gürcistan ise 133 puanla üçüncü sırada yer aldı.

    Türkiye, serbest güreşte takım halinde Avrupa ikincisi oldu #3

    KADINLAR MİNDERE ÇIKIYOR

    Avrupa Güreş Şampiyonası’nda yarın kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final yapılacak.

    53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Yağmur Çakmak, 65 kiloda Aslı Tuğcu ve 72 kiloda Buse Çavuşoğlu mindere çıkacak.


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Atari'nin el yapımı ahşap konsolu, 270 bin dolara satıldı
    Teknoloji

    Atari'nin el yapımı ahşap konsolu, 270 bin dolara satıldı

    Türkiye turizmde İtalya ile Amerika’yı geride bıraktı
    Yaşam

    Türkiye turizmde İtalya ile Amerika’yı geride bıraktı

    Görüş Bildir