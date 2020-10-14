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    Türkiye-Sırbistan maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye-Sırbistan maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Takımımız, Uluslar Ligi dördüncü maçında sahasında Sırbistan'ı konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 08:35
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    Geçtiğimiz pazar günü Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, Uluslar Ligi bu kez Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

    SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

    OZAN CEZALI, ÇAĞLAR SAKAT

    Sırbistan maçında Kaan ile Çağlar sakat olduğu için yok. Ozan Kabak da cezalı. Merih'in bu maçta stoperdeki partneri, orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir olacak.

    HENÜZ GALİBİYETİMİZ YOK

    Oynadığı üç maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan milliler, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

    Türkiye-Sırbistan maçının muhtemel 11 leri #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Türkiye

    Mert Günok
    Zeki Çelik
    Merih Demiral
    Mahmut Tekdemir
    Umut Meraş
    Okay Yokuşlu
    Ozan Tufan
    Hakan Çalhanoğlu
    Cengiz Ünder
    Kenan Karaman
    Burak Yılmaz

    Sırbistan

    Rajkovic
    Pavlovic
    Milenkovic
    Mitrovic
    Mladenovic
    Milivojevic
    Gudelj
    Gacinovic
    Ljajic
    Dusan Tadic
    Luka Jovic

    Türkiye-Sırbistan maçının muhtemel 11 leri #2

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