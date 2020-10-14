Türkiye-Sırbistan maçının muhtemel 11'leri

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi dördüncü maçında sahasında Sırbistan'ı konuk edecek.

Geçtiğimiz pazar günü Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, Uluslar Ligi bu kez Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

OZAN CEZALI, ÇAĞLAR SAKAT

Sırbistan maçında Kaan ile Çağlar sakat olduğu için yok. Ozan Kabak da cezalı. Merih'in bu maçta stoperdeki partneri, orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir olacak.

HENÜZ GALİBİYETİMİZ YOK

Oynadığı üç maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan milliler, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye

Mert Günok

Zeki Çelik

Merih Demiral

Mahmut Tekdemir

Umut Meraş

Okay Yokuşlu

Ozan Tufan

Hakan Çalhanoğlu

Cengiz Ünder

Kenan Karaman

Burak Yılmaz

Sırbistan

Rajkovic

Pavlovic

Milenkovic

Mitrovic

Mladenovic

Milivojevic

Gudelj

Gacinovic

Ljajic

Dusan Tadic

Luka Jovic