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Türkiye-Sırbistan maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 14.10.2020 - 08:35
Geçtiğimiz pazar günü Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, Uluslar Ligi bu kez Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
OZAN CEZALI, ÇAĞLAR SAKAT
Sırbistan maçında Kaan ile Çağlar sakat olduğu için yok. Ozan Kabak da cezalı. Merih'in bu maçta stoperdeki partneri, orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir olacak.
HENÜZ GALİBİYETİMİZ YOK
Oynadığı üç maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan milliler, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye
Mert Günok
Zeki Çelik
Merih Demiral
Mahmut Tekdemir
Umut Meraş
Okay Yokuşlu
Ozan Tufan
Hakan Çalhanoğlu
Cengiz Ünder
Kenan Karaman
Burak Yılmaz
Sırbistan
Rajkovic
Pavlovic
Milenkovic
Mitrovic
Mladenovic
Milivojevic
Gudelj
Gacinovic
Ljajic
Dusan Tadic
Luka Jovic