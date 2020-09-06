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- Türkiye, UEFA Uluslar Ligi 2. maçında Sırbistan'la berabere kaldı
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi 2. maçında Sırbistan'la berabere kaldı
UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Sırbistan'a konuk olan A Milli Takım, golsüz berabere kaldı.
- AA
- 06.09.2020 - 23:40
UEFA Uluslar Ligi B Lig-3. grubunda ilk maçında Macaristan'a 1-0 yenilen Türkiye, 2. maçını deplasmanda Sırbistan ile oynadı.
KARŞILAŞMA GOLSÜZ SONA ERDİ
Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi gelmezken, Alexander Kolarov, 49. dakikada 2. sarı karttan oyun dışı kaldı.