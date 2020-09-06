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    Türkiye, UEFA Uluslar Ligi 2. maçında Sırbistan'la berabere kaldı

    Türkiye, UEFA Uluslar Ligi 2. maçında Sırbistan'la berabere kaldı

    UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Sırbistan'a konuk olan A Milli Takım, golsüz berabere kaldı.
    • AA
    • 06.09.2020 - 23:40
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    UEFA Uluslar Ligi B Lig-3. grubunda ilk maçında Macaristan'a 1-0 yenilen Türkiye, 2. maçını deplasmanda Sırbistan ile oynadı.

    KARŞILAŞMA GOLSÜZ SONA ERDİ

    Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi gelmezken, Alexander Kolarov, 49. dakikada 2. sarı karttan oyun dışı kaldı.

    Türkiye, UEFA Uluslar Ligi 2. maçında Sırbistan la berabere kaldı #1

    Türkiye, UEFA Uluslar Ligi 2. maçında Sırbistan la berabere kaldı #2

    Türkiye, UEFA Uluslar Ligi 2. maçında Sırbistan la berabere kaldı #3

    Türkiye, UEFA Uluslar Ligi 2. maçında Sırbistan la berabere kaldı #4

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