Türkiye, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Macaristan'a yenildi

UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Macaristan'ı ağırlayan A Milli Takım, 1-0 yenildi.

UEFA Uluslar Ligi B Lig-3. grubunda Türkiye, ilk maçını Macaristan'a karşı oynadı.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada A Milliler, 80. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle 1-0 yenilerek turnuvaya mağlubiyet ile başladı.

MERT HAKAN YANDAŞ, İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez milli takıma davet edilen Mert Hakan Yandaş, ilk 11'de forma şansı buldu. Süper Lig'de geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, ilk kez ay-yıldızlı formayla Sivas'ta sahaya çıktı.





BAKAN KASAPOĞLU DA TRİBÜNDEYDİ

Türkiye ve Macaristan arasındaki maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada, Yeni 4 Eylül Stadı'nın boş kalan maraton tribünü Türk bayraklarıyla donatıldı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, İLK KEZ SİVAS'TA

Ay-yıldızlı ekip, ilk defa Sivas'ta müsabakaya çıktı.

TFF'nin yayımladığı Türkiye-Macaristan maç kitabına göre, A Milli Futbol Takımı'na, daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Trabzon, Samsun, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Mersin, Konya, Eskişehir, Rize ve Alanya ev sahipliği yapmıştı.

Karşılaşmanın oynandığı Yeni 4 Eylül Stadı, Ağustos 2016'da hizmete girdi. Sivasspor'un iç saha maçlarını oynadığı 27 bin 532 kişi kapasiteli stat, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finaline de ev sahipliği yapmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ, MİLLİLER'İN BAŞINDA 63. MAÇINA ÇIKTI

Deneyimli teknik adam, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 63. maçına çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 62 maçta 32 galibiyet aldı, 15 kez mağlup oldu, 15 maçta da berabere kaldı. Türkiye, Güneş yönetimindeki söz konusu maçlarda 94 gol attı, kalesinde ise 54 gol gördü.