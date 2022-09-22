Türkiye, Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı

Türkiye, Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 5. maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı ve gruptaki ilk puan kaybını yaşamasına rağmen Uluslar Ligi B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız, Lüksemburg'u ağırladı. 3-3 sona eren maç sonunda Milli Takımımız B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.2-0 yenildikleri ilk maçın aksine daha temkinli bir oyun sergileyen Lüksemburg 1 puanı aldı.

Kalemizde golü erken bulduk

Maça hızlı başlayan Lüksemburg golü erken buldu. Savunma arkamıza sarkan Martins'ten önce Eren topu uzaklşatırmak isterken topu rakibin önüne bıraktı. Marvin Martins topu boş kaleye bırakarak takımını öne geçirdi ve Lüksemburg 8.dakikada 1-0 öne geçti.

Cengiz, penaltıdan eşitliği getirdi

15.dakikada Milli takımımız penaltı kazandı. Kerem, sol çaprazdan ceza sahasına girerken Maxime Chanot'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Cengiz Ünder, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Lüksemburg tekrar öne geçti

37.dakikada Kaan Ayhan'ın orta alanda kaptırdığı topta Yvandro Borges Sanches, sağ çaprazdaki Sinani'yi gördü. Onun sol ayağıyla düzgün vuruş ağlarımıza gitti. Lüksemburg 2-1 öne geçti.

Chanot topu kendi ağlarına yolladı

Milli takımımız Lüksemburg'un golüne çok hızlı cevap verdi. 39.dakikada Cengiz Ünder sağdan ceza sahasına çok iyi bir top kesti. Savunmada Maxime Chanot'un ters vuruşu ağlarla buluştu. Durum 2-2'ye geldi.

İlk yarının kalan dakikalarında gol çıkmayınca iki takım soyunma odasına eşitlikle gitti.

İkinci yarının başlarında iki takımda pozisyonlara girsede başarılı olamadı.

Rodrigues ile tekrar öne geçtiler

69.dakikada sağdan Florian Bohnert'in ceza sahasına gönderdiği topa Gerson Rodrigues düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. Lüksemburg 3-2 öne geçti.

İsmail Yüksek'ten ilk maçında harika gol

87.dakikada sahneye İsmail Yüksek çıktı. Sağdan yapılan orta arka direğe açıldı. O bölgede Zeki yanındaki İsmail'e bıraktı. İsmail Yüksek ceza sahası dışından harika vurdu ve top ağlara gitti.

B Ligi'ne yükseldik

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol çıkmayınca Türkiye, Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı ve Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.