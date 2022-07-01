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- Türkiye'dan Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde 9 madalya
Türkiye'dan Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde 9 madalya
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde Türkiye, 3'ü altın 9 madalya kazandı.
- 01.07.2022 - 02:59
Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 6'ncı günü tamamlandı. Türkiye, dün organizasyonda, 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.
Türkiye birinciliğini korudu
AA'nın aktardığına göre; Türkiye, altı günün sonunda, 21 altın, 11 gümüş, 16 bronz toplam 48 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.
Türkiye'yi İtalya takip ederken, ev sahibi Cezayir üçüncü sırada yer aldı.
Oyunların 6'ncı gününde madalya alan sporcular:
Badminton:
Altın: Neslihan Yiğit.
Judo:
Altın: Vedat Albayrak.
Atletizm:
Altın: Jak Ali Harvey.
Gümüş: Kıvılcım Kaya Salman, Ramil Guliyev.
Bronz: Özlem Becerek.
Boks:
Bronz: Buse Naz Çakıroğlu, Gizem Özer, Samet Gümüş.