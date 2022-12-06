Türkiye'nin Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının statları açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gelecek yıl mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların yerleri belli oldu.

Diyarbakır ve Gaziantep'te oynanan son iki hazırlık maçında İskoçya ve Çekya'yı 2-1'lik skorlarla geçen A Milli Takım'ın, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı müsabakaların yerleri duyuruldu.

İlk maçımız Ermenistan'a karşı deplasmanda olacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; ay yıldızlı ekip, EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile başkent Erivan'da karşılaşacak.

Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.

Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edeceğiz

Milliler, D Grubu'ndaki ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama saati ise 21.45 olarak belirlendi.

2015 yılında hizmete giren yeni stadyum, ilk kez bir A Milli maça ev sahipliği yapacak.