Türkiye'nin futbol tarihindeki ilk milli maçının 100. yıl dönümü A Milli Futbol Takımı, tarihindeki ilk maçını 26 Ekim 1923 Cuma günü, yani tam 100 yıl önce bugün Romanya'ya karşı oynadı. Ay-yıldızlılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İHA

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki ilk maçını 100 yıl önce bugün oynadı. Milliler, tarihindeki ilk karşılaşmasına Cumhuriyet'in ilanından 3 gün önce, 26 Ekim 1923 Cuma günü çıktı.

Ay-yıldızlıların Taksim Stadı'nda Romanya ile oynadığı özel maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada Çek hakem Antonin Kratky düdük çaldı.

İlk maçta goller Zeki Rıza Sporel'den

Milli takımın tarihindeki ilk gollerini Fenerbahçe forması giyen Zeki Rıza Sporel attı.

Zeki Rıza Sporel; 32 ve 50. dakikalarda attığı gollerle Romanya ağlarını havalandırdı ve adını A Milli Takım'ın ilk gollerini atan futbolcu olarak tarihe yazdırdı. Romanya'nın gollerini ise 25 ve 67. dakikalarda Isidor Gansl attı.

Teknik Direktör Ali Sami Yen

Kırmızı-beyazlıların ilk maçında teknik direktörlüğünü ise Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen yaptı.

Ali Sami Yen'in teknik direktörlüğünü üstlendiği A Milli Takım, Romanya karşısında sahaya şu 11 ile çıktı:

Nedim Kaleci (Altınordu), Hasan Kamil Sporel (Fenerbahçe), Cafer Çağatay (Fenerbahçe), İsmet Uluğ (Fenerbahçe), Nihat Bekdik (Galatasaray), Baron Fevzi (Altınordu), Emin Bey (Altınordu), Alaeddin Baydar (Fenerbahçe), Zeki Rıza Sporel (Fenerbahçe), Sabih Arca (Fenerbahçe) ve Bedri Gürsoy (Fenerbahçe).

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde bulunduğu kayıtlara geçen tek isim ise Altınordulu İbrahim Kelle oldu.

İlk kaptan Hasan Kamil Sporel

Türkiye'nin ilk maçında kaptan olarak sahaya çıkan isim, Fenerbahçeli Hasan Kamil Sporel'di.

Millilerin ilk gollerini atan Zeki Rıza Sporel'in de ağabeyi olan Hasan Kamil Sporel, ay-yıldızlıların ilk kaptanı olarak tarihe geçti.

Romanya'nın ilk 11'i

Romanya'nın bu tarihi maçtaki teknik direktörlüğünü Constantin Radulescu yaptı. Radulescu yönetimindeki Romanya, sahaya şu 11 ile çıktı:

Hans Paulini, Dumitru Vetianu (K), Atanasie Protopopescu, Leopold Trisch II, Tudor Florian, Mircea Teclu, Adalbert Nuridschany, Oscar Trisch I, Isidor Gansl, Iosif Klein, Samuel Deutsch.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)