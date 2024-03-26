U-19 Milli Takımı, Almanya'ya yenilse de grubunu lider bitirdi

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur'daki üçüncü ve son maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.
2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden milliler, rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Milliler, iki golle yenildi
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Vrbovec kasabasındaki Town Stadı'nda oynanan maçta Almanya'ya galibiyeti getiren golleri; 28. dakikada Luca Marino ve 88. dakikada Dzenan Pejcinovic attı.
Milli takımda Engin Efe Yıldırım, 64. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Gruptaki diğer müsabakada ise Romanya, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.
Türkiye, grubunu lider noktaladı
Bu sonuçla Türkiye, 6. Grubu altı puan ve averajla zirvede tamamladı. Ay-yıldızlılarla aynı puanı bulunan Romanya ikinci sırada yer alırken, 3'er puana sahip takımlarından Hırvatistan üçüncü, Almanya ise dördüncü sırada yer aldı.
Türkiye, 15-28 Temmuz'da Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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