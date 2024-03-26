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U-19 Milli Takımı, Almanya'ya yenilse de grubunu lider bitirdi

U-19 Milli Takımı, Almanya'ya yenilse de grubunu lider bitirdi 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur'daki üçüncü ve son maçında Almanya'ya 2-0 yenilmesine rağmen grubu lider tamamladı.