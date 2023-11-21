U17 Milli Futbol Takımı, Almanya'ya yenildi U17 Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında karşılaştığı Almanya'ya 4-3'lük skorla mağlup oldu.

DHA

U17 Milli Futbol Takımımız, Almanya ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Antalya'daki Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Milli Takım; Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Berk Metin Erdoğan, Emirhan Ağzıkara, Ege Araç, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yasir Boz, Enes Çinemre, Metin Şen, Emirhan Delikaya, Ferhat Yağız Usta ve Emre Erdoğan ilk 11'iyle başladı.

7 golün çıktığı maçı Almanya kazandı

Rakibine 4-3 mağlup olan millilerin gollerini 23 ve 57'nci dakikalarda Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 77'nci dakikada Arda Ünyay atarken Almanya'nın gollerini 67'nci dakikada Niklas Swider, 83'üncü dakikada penaltıdan Adin Licina, 86 ve 90+3'üncü dakikalarda Naba Mensah kaydetti.

Millilerin, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü oynadığı ilk maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)