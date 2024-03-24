U19 Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi Türkiye, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında deplasmanda Hırvatistan’ı 2-1 yendi. son oynanacak maçların skorlarına bakılmaksızın milliler, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

AA

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6. Grup ikinci maçında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti ve finallere katılmaya hak kazandı.

Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Gradski Stadı'nda oynanan mücadelede millilerin gollerini 5. dakikada Engin Efe Poyraz Yıldırım ile 10. dakikada Emre Uzun attı. Hırvatistan’ın tek golünü ise 50. dakikada Zlatan Koscevic kaydetti.

Bu galibiyetle 2'de 2 yapan ay-yıldızlılar, puanını 6'ya çıkardı.

A Milli Takım, katılım hakkı sağladı

Gruptaki diğer müsabakada Romanya, Almanya’yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçların ardından son oynanacak maçların skorlarına bakılmaksızın Türkiye, 15-28 Temmuz'da Kuzey İrlanda’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Hamit Altıntop tribünden takip etti

Ay-yıldızlıların Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da tribünden takip etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)