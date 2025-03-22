U19 Milli Futbol Takımı, İngiltere'yle berabere kaldı

DHA

U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ikinci maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi.

Deeside College Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonu'ndan Granit Maqedonci yönetti.

Maqedonci'nin yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Klittle-Lundgren ile Gallerli hakem Ethan Goatley üstlendi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Maçta gol sesi çıkmadı ve U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ikinci maçında İngiltere ile golsüz berabere kaldı.

SIRADAKİ RAKİP GALLER

İlk maçta da Portekiz U19 ile 2-2 berabere kalan Ay-Yıldızlılar, puanını 2'ye çıkardı. U19 Milli Futbol Takımı, grupta 3'üncü maçında 25 Mart Salı saat 22.00'de Galler U19 ile karşı karşıya gelecek.