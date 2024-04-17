U19 Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

AA

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 2024 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-28 Temmuz'da düzenlenecek turnuvanın kura çekimi ev sahibi ülke Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde gerçekleştirildi.

Kura çekiminde Türkiye'yi 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar ve Milli Takımı İdari Sorumlusu Mert Giray temsil etti.

Rakiplerimiz belli oldu

Ay-yıldızlılar, B Grubu'nda Danimarka, Fransa ve İspanya ile eşleşti. A Grubu'nda ise Kuzey İrlanda, Norveç, İtalya ve Ukrayna yer aldı.

Turnuvada grup maçları 15-22 Temmuz tarihleri arasında Belfast'taki Seaview Stadyumu ve Larne'deki Inver Park'ta oynanacak.

Gruplarında ilk iki sıraya giren 4 takım yarı finale yükselecek. Gruplarını üçüncü bitiren takımlar, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası için play-off maçı oynayacak.

25 Temmuz'da oynanacak tek maçlı eleme sistemine göre finalistler belli olacak. Avrupa Şampiyonası'nın finali 28 Temmuz'da Belfast'taki Windsor Park'ta oynanacak.

"Umutluyuz, gruptan çıkacağımıza inanıyoruz"

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar, düştükleri zor gruptan çıkacaklarına inandıklarını ifade etti.

Kura çekimi sonrası değerlendirmede bulunan Başar, şunları kaydetti:

Final aşamasında kiminle eşleştiğinizin pek bir önemi yok. Tüm rakipler kuvvetli. Diğer grup da zor. Grubumuzda kalburüstü takımlar var. Şampiyonaya sürekli katılan takımlar. Elit Tur grubumuz da zordu fakat lider olarak çıktık. Bizim grup diğer gruba göre daha çetin. Tüm maçlar final gibi oynanacak. Biz zoru seven bir takımız. Kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtarak mücadele edeceğiz. Umutluyuz, gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Hedef kupaysa tüm rakipleri yenmeliyiz. Danimarka sert ve belli bir oyun sistemi ile oynayan bir rakip. İspanya yetenekli ve pasa dayalı bir oyun sistemi ile oynuyor. Fransa atletik oyunculardan kurulu, sprinter ve kenar oyuncuları ile oynayan bir ekip. Oyuncu grubumuza sonsuz güveniyoruz, inanıyoruz. Güçlü takımları yenerek buralara geldik. Grubumuzdaki rakiplerden Danimarka ve İspanya ile geçmiş dönemlerde karşılaştık. İyi mücadeleler ortaya koyduk. Sonuç olarak gruptan lider olarak çıkarak karşı grubun ikincisi ile yolumuza devam edeceğimize olan inancımız tam.