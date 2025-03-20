U20 Milli Futbol Takımımız, İtalya'ya yenildi

DHA
Türkiye U20 Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig’de İtalya U20 ile karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu’nda oynanan mücadelede İtalya 3-0 galip geldi.
İtalya’ya galibiyeti getire golleri 34’üncü dakikada Berenbruch, 50’nci dakikada Caprini ve 90+1’de Zeroli kaydetti.
Ay-yıldızlılar 2 puanda kalırken, İtalya, 13 puana yükseldi.
RAKİP ROMANYA
Türkiye U20 Milli Futbol Takımı 25 Mart Salı günü Stadionul Eugen Popescu Stadyumu’nda saat 18.30’da Romanya U20 ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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