U21 Milli Takımı, Belarus'a kaybetti

Haber Merkezi

U21 Milli Takımı, hazırlık maçında Belarus ile karşı karşıya geldi.

U21 MİLLİ TAKIMI'NDAN YENİLGİ

Pendik'te oynanan maçta U21 Milli Takım, 3-2 yenilgiyle ayrıldı.

Belarus, 30. dakikada Ruslan Myalkovsky ile öne geçti. Milliler, 43. dakikada Semih Kılıçsoy ile 1-1'lik eşitliği buldu ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Belarus, 73. dakikada Kirill Tsepenkov ile 2-1 öne geçti. Ümit Milli Takım'da bu kez Burak İnce sahneye çıktı ve durumu 2-2 yaptı. Belarus, Kirill Tsepenkov'un 87. dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı.

Ümit Milli Takım, cuma günü Kosova ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı. U21 Milli Takım, milli arada oynadığı iki hazırlık maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de Pendik'te oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.