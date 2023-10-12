UEFA, Kosova-İsrail maçını erteledi

İHA
EURO 2024 Elemeleri I Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü oynanması planlanan Kosova - İsrail müsabakası, UEFA tarafından ertelendi.
İsrailli yetkililerin, milli takımların yurt dışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle bu kararın alındığı açıklandı.
Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ise daha sonra duyurulacak.
Tüm maçlar askıya alınmıştı
Bunun yanında UEFA, İsrail'deki güvenlik sorunu sebebiyle birkaç hafta içinde ülkede oynanması gerek tüm mücadeleleri askıya almıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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