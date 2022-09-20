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UEFA, Rusya'nın EURO 2024'ten men edildiğini duyurdu

UEFA, Rusya'nın EURO 2024'ten men edildiğini duyurdu

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya yaptırımlar devam ediyor. UEFA, daha önce Avrupa'dan men edilen Rusya'nın, UEFA, EURO 2024'te de olmayacağını açıkladı.