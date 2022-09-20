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    UEFA, Rusya'nın EURO 2024'ten men edildiğini duyurdu

    UEFA, Rusya'nın EURO 2024'ten men edildiğini duyurdu

    Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya yaptırımlar devam ediyor. UEFA, daha önce Avrupa'dan men edilen Rusya'nın, UEFA, EURO 2024'te de olmayacağını açıkladı.
    • 20.09.2022 - 18:08
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 18:43
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    Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkeye karşı uygulanan yaptırımlar devam ediyor. Daha önce futbol, basketbol, voleybol gibi sporun birçok branşında uluslararası düzeyde sahne alamayan Rusya, EURO 2024'te de olmayacak.

    UEFA Rusya'yı turnuvadan men etti

    UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edildiğini açıkladı.

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    Elemelerde 53 takım mücadele edecek

    EURO 2024 elemelerine 53 takım katılacak. Ev sahibi Almanya haricinde, 10 grupta birinciler ve ikinciler direkt turnuvaya katılırken diğer 3 takımı play-offlar belirleyecek.

    UEFA, Rusya nın EURO 2024 ten men edildiğini duyurdu #2


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