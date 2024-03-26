UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya, C Ligi'nde yer alacak

AA & Ensonhaber
Litvanya ile Cebelitarık UEFA Uluslar Ligi play-out maçında karşılaştı.
İlk maçı 1-0 kazanan Litvanya'nın, play-out rövanşında, Cebelitarık'ı Kaunas kentinde konuk ettiği maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Litvanya, maçın 51. dakikasında Cernych'ın golüyle, 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.
Litvanya, C Ligi'nde yer alacak
Bu sonuçla, UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunda Litvanya, C Ligi 2. Grupta Romanya, Kosova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile mücadele etme hakkı kazandı.
Cebelitarık ise D Ligi 1. Grupta San Marino ve Lihtenştayn ile karşı karşıya gelecek.
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