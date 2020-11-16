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UEFA Uluslar Ligi'nde son durum

UEFA Uluslar Ligi'nde son durum

A Milli Takımımız Rusya karşısında kritik bir galibiyet alırken, Macaristan da Sırbistan ile berabere kaldı. Bu sonuçların ardından grubumuzda liderlik ve küme düşme mücadelesi son maça taşındı.