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    UEFA Uluslar Ligi'nde son durum

    UEFA Uluslar Ligi'nde son durum

    A Milli Takımımız Rusya karşısında kritik bir galibiyet alırken, Macaristan da Sırbistan ile berabere kaldı. Bu sonuçların ardından grubumuzda liderlik ve küme düşme mücadelesi son maça taşındı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 09:20
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 09:56
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    A Milli Takımımızın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan evinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

    LİDERLİK UMUDUMUZ SÜRÜYOR

    Puskas Arena'da oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi ve A Milli Takımımız umutlarını son maça taşıdı.

    Sırbistan, 17. dakikada Radonjic'in attığı golle öne geçerken, Macaristan'da Kalmar 39. dakikada beraberliği sağladı ve maç eşitlikle sonuçlandı.

    UEFA Uluslar Ligi nde son durum #1

    GRUPTA SON DURUM

    Bu skorla birlikte puanını 8 yapan Macaristan, aynı puanlı Rusya'nın ardından 2. sırada kaldı.

    Grupta henüz galibiyeti olmayan Sırbistan ise 3 beraberlikle 3 puanla son sırada yer aldı.

    A Milli Takımımız da grupta 6 puanla 3. sırada yer alıyor. Grubun son haftasındaki maçlar, lideri ve küme düşecek takımı belirleyecek.

    Gruptan lider olarak çıkacak takım, play-off maçları oynayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanma mücadelesi verecek.

    KALAN MAÇLAR

    UEFA Uluslar Ligi nde son durum #2

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