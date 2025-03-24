UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final rövanşları bu akşam oynandı.
Çeyrek finaldeki 4 maçın 3'ü uzatmalara kalırken, 2 ülke seri penaltı atışlarında gülen taraf oldu.
FRANSA YARI FİNALDE
İlk maçı 2-0 kaybeden Fransa, evinde Hırvatistan'a 2-0 üstünlük sağlayarak mücadeleyi uzatmalara taşıdı.
Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Fransa'nın ataklarında başarılı kurtarışlar yaparken, penaltılarda ise devleşen Mike Maignan oldu.
Penaltı atışlarını 5-4 kazanan Fransa yarı finale yükseldi.
Son Avrupa şampiyonu İspanya, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Hollanda ile 90 dakikada (2-2) yenişemedi.
Uzatma dakikalarında taraflar birer gol daha bulurken, kazananı penaltı atışları belirledi. İspanyollar, seri penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağlayarak tur atladı.
PORTEKİZ'DEN SAHASINDA GALİBİYET
Portekiz ise Danimarka'yı konuk ederken, 90 dakika ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Danimarka'daki maçı 1-0 kaybeden Portekiz, ikinci maçın uzatma dakikalarında 2 gol daha bularak sahadan 5-2 galip ayrıldı.
Cristiano Ronaldo, maçın ilk yarısında bir penaltı atışından yararlanamazken, takımının 2. golünü kaydetti.
Almanya'da geri dönüşe imza atan İtalya ise turnuvaya veda etti.
İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Gök Mavililer, Almanya karşısında 3-0 geriye düştü.
İtalya, ikinci yarıda 3 gol bularak eşitliği sağlasa da Almanya, toplam skorda üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen taraf oldu.
SONUÇLAR
Uluslar Ligi'nde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
- Almanya - İtalya: 3-3
- İspanya - Hollanda: 3-3 (Penaltılar 5-4)
- Fransa - Hırvatistan: 2-0 (Penaltılar 5-4)
- Portekiz - Danimarka: 5-2
YARI FİNAL MAÇLARI HAZİRAN AYINDA
Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 4-5 Haziran'da oynanacak.
Uluslar Ligi'nin üçüncülük maçı 8 Haziran günü, kupaya uzanan takımı belirleyecek final karşılaşması da aynı gün yapılacak.
Yarı finalde Almanya - Portekiz, İspanya - Fransa ile eşleşti.
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