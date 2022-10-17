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    UEFA'dan A Milli Takım'a ceza

    UEFA, A Milli Takım'a İstanbul'da oynanan Lüksemburg maçında yaşanan olaylar nedeniyle kısmi tribün kapatma ve para cezası verdi.
    • 17.10.2022 - 20:07
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 20:10
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    UEFA'dan A Milli Takım'a ceza

    UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), A Milli Takım'ın Lüksemburg ile İstanbul'da oynanan maçta sahaya madde atılması nedeniyle kısmi tribün kapatma ve para cezası verdi.

    Disiplin soruşturması tamamlandı

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 22 Eylül'de Lüksemburg'u ağırladığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup karşılaşmasındaki olaylarla ilgili disiplin soruşturması tamamlandı.

    UEFA dan A Milli Takım a ceza #1

    UEFA'dan 25 bin euro ceza

    Taraftarların sahaya madde atması nedeniyle TFF'ye, ev sahibi olacağı ilk UEFA organizasyonunda en az 5 bin koltuk boş bırakma cezası verildi.

    UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, cezayı 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti. TFF ayrıca 25 bin euro para cezası da aldı.

    UEFA dan A Milli Takım a ceza #2


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