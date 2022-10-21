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UEFA'dan A Milli Takım'a para cezası
UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 25 bin euro para cezası verdi. Kısmi tribün kapama cezası ise 2 yıl süreyle ertelendi.
- 21.10.2022 - 21:18
- Güncelleme : 21.10.2022 - 21:49
UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası verdi.
25 bin euro para cezası verildi
Yapılan açıklamada, eylül ayında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ev sahibi ülkeye 25 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.
Tribün kapama cezası ertelendi
Türkiye'ye verilen kısmi tribün kapama cezası ise iki yıl süreyle ertelendi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmıştı.