Haberler

Milli Takımlar Haberleri

UEFA'dan A Milli Takım'a para cezası

UEFA'dan A Milli Takım'a para cezası

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 25 bin euro para cezası verdi. Kısmi tribün kapama cezası ise 2 yıl süreyle ertelendi.