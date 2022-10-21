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    UEFA'dan A Milli Takım'a para cezası

    UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 25 bin euro para cezası verdi. Kısmi tribün kapama cezası ise 2 yıl süreyle ertelendi.
    • 21.10.2022 - 21:18
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 21:49
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    UEFA'dan A Milli Takım'a para cezası

    UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası verdi.

    25 bin euro para cezası verildi

    Yapılan açıklamada, eylül ayında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ev sahibi ülkeye 25 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.

    UEFA dan A Milli Takım a para cezası #1

    Tribün kapama cezası ertelendi

    Türkiye'ye verilen kısmi tribün kapama cezası ise iki yıl süreyle ertelendi.

    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmıştı.

    UEFA dan A Milli Takım a para cezası #2


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