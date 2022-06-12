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    UEFA'dan 'Türkiye' değişikliği

    Yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adının "Türkiye" olarak değiştirilmesinin ardından, UEFA da resmi sitesinde kadro bilgilerinin yer aldığı listelerde Türkiye ismini kullanmaya başladı.
    • 12.06.2022 - 12:02
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    UEFA'dan 'Türkiye' değişikliği

    Uluslararası alanda artık "Turkey" yerine "Türkiye" kullanılacak. Daha önce de ihraç ürünlerinde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya ve dünyaya tanıtılmaya başlanmıştı.

    Ocak ayında İletişim Başkanlığı’nın “Hello Türkiye“ kampanyası ile ilgili hazırladığı videolar da Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaşılmıştı.

    Türkiye adı kullanılmaya başladı

    UEFA da Turkey ismini Türkiye olarak değiştirdi. Lüksemburg maçı esame listesinde Türkiye adı kullanıldı.

    UEFA dan Türkiye değişikliği #1


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