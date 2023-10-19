UEFA'nın Belçika - İsveç maçı kararı! Karşılaşma devam etmeyecek UEFA, silahlı saldırı sonucu iki kişinin ölmesi nedeniyle yarıda kalan Belçika-İsveç maçının sonucunu 1-1 olarak tescil etti.

ensonhaber.com 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki Belçika-İsveç karşılaşması, maçın oynandığı Brüksel kentindeki Sainctelette Meydanı'nda gerçekleşen ve iki İsveç vatandaşının ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı nedeniyle tatil edilmişti. UEFA'dan yapılan resmi açıklamada karşılaşmanın devam etmeyeceği, durdurulduğu andaki skor olan 1-1'in geçerli sayılacağı belirtildi. İki ülke de onayladı Açıklamada Belçika ve Avusturya'nın EURO 2024 bileti aldığı grubun matematiksel olarak etkilenmeyeceği ve karşılaşmada tamamlanan kart cezalarının, görülen sarı kartların geçerli sayılacağı ifade edildi. Belçika ve İsveç de bu karara onay verdi. İsveç'in 15. dakikada Gyökeres'in golüyle öne geçtiği mücadelede, Belçika 31. dakikada Lukaku'nun penaltıdan ağları sarsmasıyla skoru eşitlemiş ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona ermişti.