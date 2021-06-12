Uğurcan Çakır: Daha yeni başlıyoruz

A Milli Futbol Takımında file bekçisi Uğurcan Çakır, İtalya yenilgisine rağmen turnuvanın devam ettiğini, mücadelenin sürdüğünü belirtti.

A Milli Takım, EURO 2020 A Grubu ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı.

Milli futbolcularımız Uğurcan Çakır, Kenan Karaman ve Umut Meraş maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundular.

UĞURCAN ÇAKIR: "BAŞIMIZ DİK AYRILIYORUZ"

"Turnuvanın ilk maçı. Böyle şeyler olabilir. Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Başımız dik şekilde buradan ayrılıyoruz. Üzülecek bir şey yok. Daha yeni başlıyor turnuva."





UMUT MERAŞ: "ÖZÜR DİLİYORUZ"

"İstediğimiz futbolu oynayamadık. Herkesten özür diliyoruz. Kötü günlerde halkımızı mutlu etmek istiyorduk. Ancak önümüzde 2 maç var. Buralara biz geldik. Önümüzdeki 2 maçta 6 puan alarak bu gruptan inşallah çıkacağız."





KENAN KARAMAN: "DAĞILMAMALIYDIK"

"İlk yarı skoru tuttuk. İtalya gerçekten etkili bir takım. İlk yarı biraz zorlandık. Defansta kazandığımız toplarda hızlı çıkamadık. İkinci yarıda golden sonra dağıldık. Aslında bu olmamalıydı. Bu bir turnuva. Daha 2 maçımız var. Hiçbir şey bitmedi."

