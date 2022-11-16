Uğurcan Çakır: EURO 2024'te oynamayı hepimiz istiyoruz

Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen milli kaleci Uğurcan Çakır, 2-1 kazandığımız İskoçya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

Uğurcan Çakır, Türkiye'nin İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

"Harika bir atmosfer vardı"

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Harika bir atmosfer vardı. Bizi çok güzel karşıladılar. Diyarbakırlılar'ın yüreklerine sağlık. Çok güzel bir ortamda çok güzel bir maç çıkardık." dedi.

"Ciddi rakiplerle oynuyoruz"

Takımın oynadığı sistem ile ilgili konuşan başarılı file bekçisi, "Toplandığımızdan beri 3'lü oynayacağımızı biliyorduk. Onun üstüne çalıştık. Toplantılarda rakibimize üstün geleceğimizi biliyorduk. Çok iyi oynadık ve hak ederek kazandık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum.

Biz her taktiğe uyum sağlamak zorundayız. Ciddi rakiplerle oynuyoruz. Hangi takıma hangi sistemle oynayacağımıza dair analiz yapıyoruz. Takımımda 4'lü oynuyorum ama Abdullah Hoca da zaman zaman 3'lü deniyor." şeklinde konuştu.

"EURO 2024'te oynamayı hepimiz istiyoruz"

EURO 2024'te oynamak istediklerini söyleyen Uğurcan, "EURO 2024'te oynamayı hepimiz istiyoruz. İyi bir EURO 2020 geçiremedik. Bu kez Türk halkını mutlu etmek istiyoruz. Uluslar Ligi'nde iyi oyunlar oynadık ama son 2 maçta talihsizlik vardı. Bu şanlı formanın ağırlığı çok özel, çok büyük.

İkinci hazırlık maçını iyi oynamak ve kazanmak istiyoruz. Dünya Kupası'nda favorim yok. Benim favorim her zaman Türkiye. Hepimiz orada olmak istiyorduk, olamadık." açıklamasını yaptı.