Uğurcan Çakır: Hayallerimize ulaşmak için çalışacağız

Milli kalecimiz Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, " Her maç bizim için ayrı. Hayallerimize ulaşmak için çalışacağız. " ifadelerini kullandı.

A Milli Takımın kalecisi Altay Bayındır, EURO 2020 öncesi Almanya'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Büyük maçların konsantrasyonu daha farklı olduğunu kaydeden Çakır şöyle konuştu;

"İtalya büyük bir ekol ve onun konsantrasyonu farklı olacak. Hocamızın verdiği analizler doğrultusunda onların artı ve eksilerine çalışıyoruz.





“HAYALLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Her maç bizim için ayrı. Hayallerimize ulaşmak için çalışacağız. İtalya'nın hücumcuların çalışıyoruz. Hazırlık maçlarımız yeni bitti. Kendi seviyemizi görme fırsatı yakaladık.

En ince ayrıntısına kadar çalışıp önlemleri almaya çalışıcağız. Bize kaleci hocamız analizleri gönderiyor. Penaltı olunca nereye vuracağını biliyorsunuz ama hislerinize de güvenmelisiniz. Bir tarafa vuruyor diye oraya vuracak diye bir şey yok. Ona göre hazırlanıyoruz."